وزير الكهرباء: نخطط لتغيير العدادات بمصر إلى مسبوقة الدفع خلال سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ هناك 15 مليون عداد مسبوق الدفع، وجزء كبير منها عدادات ذكية، وخطتنا تغيير جميع العدادات؛ لتصبح عدادات مسبوقة الدفع وذكية وخلافه.

إنتاج جميع العدادات في مصانع مصرية

وأضاف وزير الكهرباء، أنّ جميع هذه العدادات تنتج في مصانع مصرية، قائلًا: «من 6 سنوات جاءت لي إحدى الشركات العالمية، وأعرب عن استعدادها لمنح قروض لوزارة الكهرباء بتكلفة بسيطة لتوريد عدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية»، وفي ذلك الوقت كان هناك عدد من الشركات المصرية الناشئة، واستعنا بهم لتوطين هذه الصناعة، ورفضنا القروض لاستيراد العدادات الرقمية من الخارج.

الشركات المصرية وردت 15 مليون عداد ذكي

وأشار إلى أنّ الشركات المصرية الناشئة استطاعت توريد نحو 15 مليون عداد ذكي حتى الآن، وخلال السنوات المقبلة، سيتم تحويل جميع العدادات إلى عدادات ذكية مسبقة الدفع خلال 5 أو 6 سنوات مقبلة.