«الأوقاف» تقرر مضاعفة الإعانة المقررة لمعاشات نقابة القراء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2023، المتضمن رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من الوزارة لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 2 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه، على أن تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير، والثانية في أبريل، والثالثة في يوليو، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.

زيادة معاشات نقابة القراء

وكان المتحدث باسم نقابة القراء محمد الساعاتي، أكد أن مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، أعلن قرار تطبيق الزيادة الجديدة في معاش قراء ومحفظي القرآن الكريم من أصحاب المعاشات والأرامل اعتباراً من أول شهر شهر يوليو 2023.

ولفت المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، إلى أن مجلس إدارة النقابة قد أقر الزيادة الجديدة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم أهل القرآن وأصحاب المعاشات، وهو ما دفع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بزيادة قيمة الدعم الموجه لأصحاب المعاشات إلى 2 مليون جنيه بدلاً من مليون جنيه.