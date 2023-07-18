ضبط 27 ألف علبة سجائر قبل تهريبها إلى السوق السوداء في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 27 ألف علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

التفتيش على مركزي ديرب نجم ومشتول السوق

وشكلت مديرية التموين حملة مكبرة، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، ومفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية، وجرى المرور والتفتيش على مركزي ديرب نجم ومشتول السوق، وتوجيه ضربات لتجار السوق السوداء ومحتكري السلع، واسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

وجاء تحرير المحاضر على النحو التالي: تحرير 5 محاضر جنح بمركز ديرب نجم، والتحفظ على 1350 علبة سجائر مختلفة الأصناف، للامتناع عن البيع والتصرف في 12 ألفا و500 علبة صرفها أصحابها من شركة الدخان، وجرى بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

3 ضربات لكبار تجار السوق السوداء

وفي مركز مشتول السوق، جرى توجيه 3 ضربات لكبار تجار السوق السوداء، والتحفظ على 13 ألفا و500 علبة سجائر، احتكرها أصحابها بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، ومصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مخزن المديرية.

كما جرى مخاطبة الشركة الشرقية للدخان، لإيقاف صرف حصص التجار الذين تصرفوا في الحصص المنصرفة لهم، وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.