تحرير 353 محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة في حملة لـ«تموين الإسكندرية»

أكد المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية استجابت لشكاوى المواطنين بسبب أسعار تداول السجائر المسعرة في ظاهرة انتشرت على مستوى المحافظات وليست بمحافظة الإسكندرية فقط.

وكشف أنه شدد على تشكيل حملات تموينية بالتنسيق مع فرع الإسكندرية لجهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء محمد أبو كيلة ووضع خطة عمل لتكليف الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على قطاع أسواق السجائر والذي يعتبر من أكثر الأسواق تعقيدا نظرا لوجود مئات الأكشاك والبترينات بالإضافة للمحلات والسوبر ماركت وتجار التجزئة وتجار الجملة.

حملات على أسواق السجائر

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن التموين تستجيب لشكاوى المواطنين نظرا لورود ورصد العديد من الشكاوى لأسعار تداول السجائر المسعرة، وجرى شن العديد من الحملات الرقابية على أسواق السجائر خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 146 محضر بيع سجائر بسعر أزيد من التسعيرة.

- تحرير عدد 104 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

- تحرير عدد 7 محاضر امتناع عن بيع السجائر وتم تحريز عدد علبة 3731 علبة سجائر متنوعة.

- تحرير عدد 60 محضرا حيازة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة وتم تحريز عدد 6520 علبة سجائر متنوعة.

مطاردة المخالفين

وأشار المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم المديرية أنه مازالت المتابعات مستمرة بتعليمات من وكيل الوزارة لمديري الإدارات الفرعية لضبط السوق لحين توافر حلول جذرية لتوفير هذه السلعة ومازال العمل قائما لمطاردة المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة.