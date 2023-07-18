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القبض على تاجر لاتهامه بالاعتداء على «كلب» في القليوبية

كتب:

محمد بركات
12:37 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

كشف أجهزة وزاه الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب «كلب» بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه أمكن تحديد وضبط المذكور مالك محل أدوات كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه وخشيته من قيامها بإيذاء المارة.

 

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