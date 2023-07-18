نتائج البكالوريا 2023 سوريا.. استعلم الآن عبر رابط الوزارة

يرغب عدد كبير من الطلاب السوريين في معرفة نتائج البكالوريا 2023، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم السورية، خلال الساعات الماضية، نتائج البكالوريا 2023 سوريا، من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لجميع كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية، حسبما ذكرت الصحف السورية.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 سوريا

وأتاحت الوزارة رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023، ويمكن الحصول عليها عن طريق اتباع خطوات بسيطة يستطيع الطالب تنفيذها لمعرفة النتيجة الخاصة به برقم الجلوس، وهي كالتالي:

يستطيع الطلاب الحصول على نتائج البكالوريا 2023 سوريا من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم السورية، من هنا.

- يختار الطالب نتائج البكالوريا للدورة الأولى 2023.

- تحديد نوع الشعبة سواء أدبية أوعلمية.

- اختيار اسم المحافظة التابعة له.

- ادخال رقم الجلوس.

- النقر على كلمة بحث.

- وفي النهاية، تظهر له نتائج البكالوريا 2023 سوريا الخاصة به.