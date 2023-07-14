نتائج البكالوريا السورية 2023... تعرف علي خطوات الاستعلام

بعد انتهاء امتحانات القسمين العلمي والأدبي في سوريا، يُمكن لجميع طلاب البكالوريا متابعة نتائجتهم عبر رابط نتائج البكالوريا السورية 2023.

نتائج البكالوريا السورية 2023

وأكدت وزارة التربية في سوريا أنّ نتائج البكالوريا السورية 2023 ستكون مرضية لجميع الطلاب، وذلك بعد ظهور المؤشرات الأولية لعمليات التصحيح التي أظهرت ارتفاع نسب النجاح لهذا العام، كما أشارت الوزارة إلى أن النتيجة ستُعلن خلال هذا الأسبوع.

انتهى جميع طلاب من أداء الامتحانات في جميع المحافظات، وينتظرون الآن إعلان نتائج البكالوريا السورية 2023، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة في جميع المدن السورية ومن خلال مؤتمر صحفي كبير.

وسيُعلن وزير التعليم السوري دارم طباع، عن النتيجة خلال هذا المؤتمر، وتم الكشف عن أوائل الشعب في التخصصات العلمية والأدبية والشرعية، بالإضافة إلى نسب النجاح للطلاب في هذا العام.

وأعلنت وزارة التعليم السورية أن النتيجة النهائية لامتحانات البكالوريا سوف يتم الإعلان عنها عبر هذا الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك نظرًا لأهمية هذا الأمر بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا

1- الضغط على رابط موقع وزارة التربية السورية من هنــــــا.

2- تحديد خيار نتائج البكالوريا سوريا 2023.

3- اختار النتائج برقم الاكتتاب (الجلوس) ثم حدد المحافظة المقيم فيها.