ظهرت الآن نتائج البكالوريا 2023 سوريا.. «التعليم» تعلن أسماء الأوائل

ظهرت الآن نتائج البكالوريا 2023 سوريا للأوائل، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اعتماد وإعلان نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023 بكل أفرعها سواء العلمية أو الأدبية أو الشرعية، ووفق البيان الرسمي، فقد كانت عمليات التصحيح وتقدير درجات الطلاب تتم على قدمٍ وساقٍ، خلال الفترة الماضية.

ظهرت الآن نتائج البكالوريا 2023 سوريا للأوائل

ووفق المعلن من وزارة التعليم السورية، فإنّه للانتهاء من عمليات تصحيح نتائج البكالوريا الدورة الأولي 2023، فقد تم العمل خلال أيام العطلات الرسمية؛ للانتهاء منها وتحميل النتيجة عبر موقعها على الإنترنت أو التطبيق الخاص بها، حتى يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا سواء عن طريق موقعها أو تطبيق نتائج امتحانات السورية، والذي تمّ تفعيله، خلال الفترة الماضية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم السوري دارم الطباع، فقد أدى امتحانات شهادة البكالوريا هذا العام نحو 256 ألف طالب وطالبة، وقد ظهرت الآن نتائج البكالوريا 2023 سوريا للمتفوقين والأوائل على أن تكون النتيجة متاحة لباقي الطلاب يوم الخميس المقبل 20 يوليو الجاري.

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023

وحتى يتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على نتائج البكالوريا السورية للدورة الأولي 2023، فأنه يجب اتباع الخطوات الآتية

- الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية، واختيار النتائج البكالوريا والتي ستكون متاحة للطلاب بداية من الخميس المقبل، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- قم بتحديد فرع البكالوريا، سواء أدبي أو علمي أو شرعي.

- إدخال رقم الاكتتاب والمحافظة والضغط على بحث.

- ستظهر بعدها نتيجة الطالب.