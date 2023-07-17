موعد ظهور نتيجة التاسع سوريا 2023.. احصل عليها برقم الجلوس

مع انتهاء العام الدراسي في عدد كبير من الدول العربية، يسعى أولياء الأمور والطلاب إلى معرفة موعد ظهور نتيجة التاسع سوريا 2023، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن موعد ظهورها، وهو يوم الخميس 20 يوليو المقبل.

موعد ظهور نتيجة التاسع سوريا 2023

وبعد معرفة موعد ظهور نتيجة التاسع سوريا 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن جميع النتائج مبشرة وأفضل بكثير من نتائج الأعوام الماضية، إذ إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة الأرقام والنتائج ومطابقتها بالأسماء وأرقام الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا 2023

وبحسب الصحف السورية، فإن موعد ظهور نتيجة التاسع سوريا 2023، أمر مهم لدى العديد من المواطنين السوريين لتحديد مصير أبنائهم، ويسعون لمعرفة الخطوات الرسمية للاستعلام عن النتيجة، وهي كالتالي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، أن خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا تتمثل في:

1- دخول الطالب أو ولي الأمر إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية.

2- بحث الطالب عن الرابط المحدد للاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في سوريا

3- نقر الطالب على الرابط المحدد لظهور النتيجة.

4- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

5- يكتب الطالب تاريخ ميلاده صحيحا.

6- في النهاية يضغط الطالب على أيقونة عرض النتيجة.

7- ينتظر الطالب قليلاً حتى تظهر النتيجة الخاصة به.