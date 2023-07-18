تحرك برلماني جديد لحفظ حقوق «فاقدي الأهلية» في قانون الوصاية

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أنها ستتقدم بطلب مناقشة إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل والمجلس القومي للمرأة، وكذلك المجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب تعنت المجلس الحسبي في صرف المستحقات المالية للأبناء من فاقدى الأهلية، في ضوء العمل بقانون الوصاية.

النائبة ريهام عفيفي: مئات من الأسر متضررة بسبب قانون الوصاية

وقالت النائبة ريهام عفيفي، فى بيان صادر عنها اليوم، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التى يواجهها أبنائنا من ذوي الإعاقة، في ظل إشكاليات المجلس الحسبي، واستمرار العمل بقانون الوصاية، دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن

وأكدت النائبة: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة، بسبب الإشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية، وتحكم المجلس الحسبي في أموال القصر، وبالأخص من ذوي الهمم».

واستطردت عضو مجلس الشيوخ: «ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم أو أشقائهم، من (المحجور عليهم) بموجب القانون، بسبب إعاقتهم، والسبب تعنت المجلس الحسبي التعاون معهم في صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».

مشكلات ذوي الهمم في قانون الوصاية

ولفتت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن من أبرز هذة المشكلات تعنت المجلس الحسبي فى صرف مستحقات العلاج، سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذى يعرض هذة الحالات لعناء شديد .

وأوضحت النائبة أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التي جرى صرفها على الطفل المعاق في مراكز التأهيل، متسائلة: «هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي في التحكم بأموال من هم تحت الوصاية، بسبب إعاقتهم مدى الحياة، دون مراعاة أي احتياجات لهذا الطفل عند الكبر».

تحرك مجتمعي لتعديل قانون الوصاية

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التحرك سريعا من قبل الجهات المعنية كافة بالدولة، لتعديل قانون الوصاية، وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم.

وطالبت النائبة بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، مشددة على أنه «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية في عدد من البرامج التلفزيونية، لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية».