مقرر الأسرة بالحوار الوطني: دعم تعديل قانون الوصاية على الأبناء إنجاز تاريخي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنَّ الجلسة الأولى باجتماعات اللجنة ناقشت العديد من المسائل المهمة للمجتمع المصري مثل مسألة الوصاية والولاية، مؤكدة على نجاحها في الخروج بعدة توصيات على رأسها «لا يوجد بالشريعة ما يمنع انتقال الولاية والوصايا على الأبناء إلى الأم بعد وفاة الأم مباشرة».

البغدادي توضح مناقشات قانون الوصاية على الأبناء بـ لجنة الأسرة

وأضافت «البغدادي» خلال مداخلة هاتفية لها بتغطية خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قانون انتقال الوصاية على الأبناء في السابق استند على أمر ليس من العقيدة أو العبادات ولكنه من باب فقه المعاملات، لافتة إلى تناول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي العديد من الملفات مثل ظاهرة الطلاق والعنف الأسري والمخاطر الإلكترونية.

أهمية التوافق على الموضوعات والنقاشات بالاجتماعات

وتابعت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني: «التوافق بين المشاركين في اجتماعات اللجنة أدى إلى قرار الرئيس السيسي بأنه ما سيتم التوافق عليه خلال لجان الحوار الوطني سيتم دعمه بشكل كبير إذا كان يتطلب إجراء تشريعي، مثل قانون الوصاية الذي سيدعم أمام لجنة الوصاية ومجلس النواب ما يعد إنجازا تاريخيا».