رئيس هيئة تنمية الصعيد: السيسي عوضنا عن سنوات من التهميش والإقصاء

أشاد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد، كجزء أصيل من مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بعمل طفرة كبيرة، وإنشاء مشروعات تنموية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، للاستثمرار وتنفيذ مشروعات تنموية، تعود على أهالينا وأهالي ومحافظات الصعيد، كتعويض للتهميش الذي حدث في العهود السابقة.

وأوضح «صالح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة ليعيش المواطن حياة كريمة وآمنة، ويتوفر له جودة الحياة، ولتحقيق أهداف الحياة لأهالينا في الصعيد.

هذه الأيام أعياد للصعيد

وأشار إلى أن الرئيس يفتتح مشروعات بالصعيد لليوم الرابع على التوالي، معتبرًا أن هذه الأيام أعياد لأهالينا في الصعيد، ولتعود على المواطنين بالخير والحياة الكريمة.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذه المشروعات في جميع مجالات التنمية، سواء كانت البنية الأساسية الاستراتيجية وافتتاح محاور وكباري وطرق، لفتح شرايين تنمية في الصعيد، كذلك وحدات صحية ومستشفيات لتوفير خدمات صحية للمواطنين، بالاضافة لمجمعات صناعية توفر فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين، وتعتبر مصدر لرزق الأهالي في الصعيد.

نجاح أي استثمار يعتمد على البنية التحتية

ولفت رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن نجاح أي استثمار يعتمد على توافر البنية التحتية، مشددًا على اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، وإنشاء الطرق التي تربط الصعيد بكل مواني الجمهورية، وبكل المطارات، وتوفير المواد الخام، مؤكدًا أن الاستثمار هو أحد عوامل التنمية، وأن أرض الصعيد خصبة لجميع المشروعات الاستثمارية، ومشروعات التنمية.

وأكد أن الصعيد أصبح جاذبا الآن لكل المصريين، وأصبح جاهزا لعودة أبنائه الذين هجروه منذ سنوات، لأجل الحصول على «لقمة العيش» وعدم توافر فرص العمل.