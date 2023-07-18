«الداخلية»: كشف ملابسات تعدي 4 أشخاص على مواطن بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع بمدينة الزقازيق لعدد 4 أشخاص يقومون بالتعدي على شخص آخر بسلاح أبيض لاعتقادهم سرقته الدراجة النارية الخاصة بأحدهم.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه (ميكانيكي دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 8 الجاري حال استقلاله دراجة نارية خاصة بأحد عملائه بدائرة القسم تصادف سير المتهمين وحدثت مشادة بينهم اعتقادا منهم أن الدراجة النارية خاصة بأحدهم (سبق سرقتها دون تحرير محضرا بالواقعة) وأضاف المجني عليه بعدم الإبلاغ بالواقعة لعدم معرفته بالمتهمين.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد المتهمين بمقطع الفيديو (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية يقيمون بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.