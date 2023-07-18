نتيجة الثانوية الازهرية 2023.. انتهاء أعمال التصحيح خلال ساعات

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، إن أعمال تصحيح الامتحانات ستنتهي غدا أو بعد غد بجميع مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية.

وكانت أعمال التصحيح بدأت السبت الماضي 15 يوليو في 16 منطقة، إذ تضم كل منطقة 3 مراكز للتصحيح ولكل منها تخصص مختلف واحد للمواد العربية، والثاني للمواد الشرعية، والثالث للمواد الثقافية، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بعد انتهاء عملية التصحيح والرصد واعتمادها.

نتيجة الثانوية الازهرية 2023

وأكد رئيس الادارة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حول نتيجة الثانوية الأزهرية، أن أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية تسير على قدم وساق ولأول مرة تنتهي في وقت قياسي وتتم بدقة شاملة لاسيما وأن هناك عدد كبير من مراكز التصحيح من خلال المعلمين المكلفين بأعمال التصحيح، الذين وصل عددهم 22 ألف خطاب، مشيرا إلى أنه أعمال المراجعة والرصد للدرجات تسير جنبا إلى جنب، تمهيدا لاعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية

وعن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية أكد أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة سيتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الفترة القليلة المقبلة، ويشمل توزيع درجات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، مجموع مواد الثانوية الأزهرية 650 درجة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، توزيع نتيجة الثانوية الأزهرية مواد، القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة، ومادة الفقه من 40 درجة، ومادة التفسير: 40 درجة، والتوحيد: 40 درجة، والحديث تحريري وشفوي: 50 درجة، ودرجات النحو: 40 درجة، ودرجات الصرف: 40 درجة، ودرجات البلاغة: 40 درجة، والأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة، واللغة الأجنبية: 40 درجة، والجبر والهندسة الفراغية: 15 درجة، ودرجات التفاضل والتكامل: 15 درجة.

وتشمل نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 توزيع درجات الرياضيات التطبيقية، الإستاتيكا: 15 درجة، والرياضيات التطبيقية، الديناميكا: 15 درجة، والفيزياء: 40 درجة، ودرجات الكيمياء: 40 درجة، ودرجات الأحياء: 40 درجة، ودرجات اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، والتاريخ: 40 درجة، والجغرافيا: 40 درجة، ومادة المنطق: 40 درجة.