نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. اعرف طريقة الحصول عليها وتوزيع الدرجات

يقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، لاسيما بعد انطلاق عملية التصحيح لأوراق الامتحانات أمس، في 16 منطقة أزهرية وتشمل كل منطقة 3 مراكز للتصحيح، وبعد انتهاء أعمال التصحيح ستبدأ أعمال الرصد والمتابعة، وبعدها يتمّ اعتماد النتيجة من قبل فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وستتاح النتيجة بعدها على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر الرابط الالكتروني، يتطلب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدخول بشكل أساسي على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الذي ستعلن عنه مشيخة الأزهر، ثم يختار الطالب خدمات الأزهر الشريف، ثم يضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، والتي تتاح بعد إعلان ظهور النتيجة، ويقوم الطالب بملء رقم جلوسه الذي أدى به امتحانات العام الجاري يضغط على عرض النتيجة وينتظر ثوان ليتم تحميلها.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي

كما أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية، عن طريق الرقم القومي الخاص به والمدون في شهادة ميلاده، ويضغط على كلمة بحث ليظهر رقم جلوسه، ومن ثم يستعلم عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.

توزيع درجات نتيجة الثانوية الأزهرية

وبجانب نتيجة الثانوية الأزهرية يأتي توزيع درجات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بمجموع مواد الثانوية الأزهرية 650 درجة، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، توزيع الدرجات، القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة، ومادة الفقه من 40 درجة، ومادة التفسير: 40 درجة، والتوحيد: 40 درجة، والحديث تحريري وشفوي: 50 درجة، ودرجات النحو: 40 درجة، ودرجات الصرف: 40 درجة، ودرجات البلاغة: 40 درجة، والأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة، واللغة الأجنبية: 40 درجة، والجبر والهندسة الفراغية: 15 درجة، و درجات التفاضل والتكامل: 15 درجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وتشمل نتيجة الثانوية الأزهرية توزيع درجات الرياضيات التطبيقية، الإستاتيكا: 15 درجة، والرياضيات التطبيقية، الديناميكا: 15 درجة، والفيزياء: 40 درجة، ودرجات الكيمياء: 40 درجة، ودرجات الأحياء: 40 درجة، ودرجات اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، والتاريخ: 40 درجة، والجغرافيا: 40 درجة، ومادة المنطق: 40 درجة.