«النقل»: توطين الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية، بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات مثل «كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات»، بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع إلى 8 ملايين فلنكة خرسانية من طراز RF1260، بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.

توفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج

استعرض الاجتماع خطة العمل داخل الشركات، وتوفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات متكاملة، لضمان جودة المنتج واستدامته، إضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا.

توجيهات بتشكيل لجنة فنية من الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية

ونوه التقرير بوجود توجيهات بتشكيل لجنة فنية من الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية والشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات مثل «كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات» لإعداد برتوكول للتعاون بينها بما يساهم في تدفق إنتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر.

توطين صناعات النقل

وأكد التقرير، أهمية الخطوة التي تدخل ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتوطين صناعات النقل والصناعات المرتبطة بها، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل خطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر، سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية أو المحلية المتخصصة، تنفيذا توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كافة، ومنها مشروعات النقل.