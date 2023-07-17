«النقل» تبدأ فرش البازلت وتركيب القضبان لشبكة القطار الكهربائي السريع

بدأت وزارة النقل، أعمال فرش البازلت على السكة الحديد في الخط الأول بمشروع القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، وتركيب قضبان السكك الحديدية بالمسار، مؤكدة أنّ جميع الأعمال تتم وفق جداول زمنية محددة وخطة مدروسة بشكل جيد.

الأعمال الصناعية بالمشروع

وأكد تقرير لوزارة النقل، أنّ مشروع القطار الكهربائي السريع يشمل العديد من الأعمال الصناعية ككباري المسار وكباري السيارات، فضلا عن عدد من الأخوار والأنفاق وخرسانات الميول، واصفًا المشروع بأنّه «ضخم»، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في ملف النقل في مصر.

وسائل النقل الجماعية النظيفة

وصفت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، سعي مصر لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بالأمر المحمود والجيد، فكل دول العالم حاليا تتجه نحو الاعتماد على وسائل النقل الجماعية النظيفة، التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وهو ما تسعى الدولة لتوفيره في إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنّ القطار الكهربائي السريع يدل على التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل بمصر، لافتة إلى أنّه يسهم مع المواني التجارية في تعظيم حركة التجارة بمصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركز عالمي للتجارة العالمية واللوجيستيات.

يذكر أنّ وزارة النقل سلّمت تحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» 50 كيلومترا في نطاق محطة العاصمة، لتنفيذ الأعمال الصناعية في المسافة من كيلومتر 40 حتى كيلومتر 90، حيث جرى البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري، وأوضحت الوزارة أنّه بعد الانتهاء مباشرة من هذه الأعمال تبدأ مباشرة الأعمال الكهروميكانيكية.