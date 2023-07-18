«الداخلية»: ضبط عصابة في المنيا بتهمة النصب على عملاء البنوك

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنّهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالي ، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلا عن طلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، جرى استهداف أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أكدت التحريات أنّه ارتكب عدة وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.