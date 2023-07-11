مي كساب تطلب الدعاء لوالدها: «أحلى حاجة في عمري.. ادعوله»

طلبت الفنانة مي كساب من متابعيها وجمهورها، الدعاء لوالدها لمرورة بوعكة صحية، وذلك في منشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت مي كساب صورة لها مع والدها، وعلقت: «أبويا أحلى حاجة في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا في حاجة للدعاء يا رب اكتبله الخير اللي فيه، رضاك وفيه صلاح حاله، يا رب أوقف جنبنا مالناش غيرك.. ادعوله»، كما نشرت «يا رب خليلي أبويا ما ليش غيره».

نجاح مي كساب في آداء شخصية «ثريا» ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة

وحققت مي كساب، نجاحا كبيرا في آداء شخصية «ثريا»، التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من الفنان محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، جوري بكر، أحمد فهيم، عصام السقا، وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.