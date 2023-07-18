أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في منافذ «التموين» ومحلات الجزارة

تشهد أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء استقرارا في المنافذ التابعة لوزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة، في ظل حرص الدولة المصرية على توفير جميع أنواع ومشتقات اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مخفضة، وبكميات كبيرة في جميع منافذ الدولة.

وترصد السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في المجمعات الاستهلاكية، والتي تتنوع بين لحوم بلدي طازجة أو مستوردة أو المجمدة، كما يلي.

أسعار اللحوم الطازجة اليوم الثلاثاء 18-7-2023

- كيلو اللحوم البلدية الطازجة 260 جنيهًا.

- كيلو لحوم الضأن الطازجة 220 جنيها.

- كيلو اللحوم المفرومة ليكون 190 جنيهًا.

- سعر الكيلو من السجق 190 جنيهًا.

-سعر كيلو اللحوم السودانية 195 جنيهًا.

- سعر كيلو البفتيك 195 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 195 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم الثلاثاء

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي 130 جنيها.

- سعر كيلو الضأن 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البتلو 130 جنيهًا.

- سعر كيلو لحوم الضأن 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 87 جنيهًا.

- سعر كيلو المفروم البرازيلي 95 جنيهًا.