وزير الإنتاج الحربي: نُصنع «أسانسيرات» مطابقة للمعايير الأوروبية

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيجيك»، المؤسسة بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى الشركات، تنتج «أسانسيرات» بمختلف أنواعها، سواء للمنازل أو المصانع أو المستشفيات أو غيرها، وفقًا للكود الأوروبي لعمليات التصنيع.

تصنيع المصاعد داخل الإنتاج الحربي

وتأسست الشركة عام 2018، بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات له على هامش تفقده الشركة اليوم، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن المصانع المنتجة بواسطة الوزارة «آمنة وذات جودة تحقق رفاهية وراحة للمواطنين»، لافتًا إلى حصول المصنع على شهادة «الأيزو»، في عمليات التصميم، ثم التصنيع، والتوزيع والتركيب.

ولفت الوزير إلى إيمان الوزارة على تعميق التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء الوطنية أو العربية والإفريقية والعالمية في المجالات التصنيعية المختلفة، ومنها إحدى الشركات السعودية العاملة على تصنيع المصاعد بالتعاون مع الوزارة.

تطور نوعي في علاقات مصر بالسعودية

وشدد وزير الإنتاج الحربي، على وجود تطور نوعي كبير في العلاقات بين مصر والسعودية خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن الشركة تنتج مكونات المصاعد الأرضية بكافة مكوناتها، بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.