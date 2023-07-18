بدء عرض فيلمي «Oppenheimer» و«مطرح مطروح» في دور السينما غدا

عشاق السينما على موعد مع مجموعة من الأفلام الجديدة التي تستقبلها دور العرض السينمائي المصرية، غدا، ومنها فيلم «Oppenheimer» تأليف وإخراج كريستوفر نولان، والذي يتناول السيرة الذاتية للعالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر، الذي لعب دورا رئيسيًا في تطوير الأسلحة النووية الأولى المستخدمة في الحرب العالمية الثانية.

ويجمع فيلم «Oppenheimer» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود على رأسهم كيليان مورفي في دور روبرت أبوبنهايمر، إضافة إلى إميلي بلانت، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، وفلورنس بوي، جان تاتلوك، كينيث براناه، رامي مالك، جاري أولدمان، وهو مأخوذ عن كتاب سيرة ذاتية بعنوان «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جيه روبرت أوبنهايمر» من تأليف كاي بيرد ومارتن شيروين.

السينمات تستقبل فيلم «مطرح مطروح»

كما تستقبل السينمات الفيلم المصري «مطرح مطروح» للمخرج وائل إحسان، الذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، سيد رجب، ليلى أحمد زاهر، إضافة إلى الممثل الإنجليزي سكوت آدكنز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية.