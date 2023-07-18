محمود حميدة يحتفل بانطلاق فيلم «مطرح مطروح» بإحدى سينمات أكتوبر اليوم

تحتفل أسرة فيلم «مطرح مطروح»، بانطلاق طرحه في صالات السينما، في عرضٍ خاص مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد دور العرض، بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المُقرر حضور عدد كبير من الفنانين، على رأسهم محمود حميدة، وكريم عفيفي وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، بجانب عددٍ من زملائهم، لدعمهم وتقديم التهنئة لهم.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية.

ويشارك في الفيلم، كل من سكوت آدكنز، ومحمود حميدة، وسيد رجب، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وسيف محسن، ومودي جميل، ومن إنتاج رنا وندى السبكي، وإخراج وائل إحسان.

محمود حميدة يشارك في فيلم وثائقي عن سيوة

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمود حميدة، لتصوير فيلم وثائقي جديد، خلال الفترة القليلة المُقبلة، يُبرز من خلاله معالم واحة سيوة ومناظرها الطبيعية، وذلك بالتعاون مع شركة ديجيتايزد.

ويأتي اختيار محمود حميدة، لتقديم ذلك الفيلم الوثائقي، بعدما اعتاد على زيارة واحة سيوة بشكل دوري، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والاستجمام والاستفادة بفوائدها العلاجية خاصة «حمام الرمال»، منذ أكثر من 20 عامًا.