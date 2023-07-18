كريم عفيفي: فيلم «مطرح مطروح» الأقرب لقلبي وتعبني جدا

يحتفل الفنان كريم عفيفي بانطلاق فيلمه الجديد «مطرح مطروح»، اليوم، وذلك في عرض خاص مع أبطال وصُنّاع العمل، في أحد دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال كريم عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ فيلم «مطرح مطروح» يحمل قصة كوميدية مختلفة، تطلبت جهودًا ضخمة من فريق العمل كله، لخروجها على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز، متابعًا: «تعبت في الفيلم ده جدًا، وبعتبره من أقرب الأعمال إلى قلبي».

وأعرب كريم عفيفي، عن تعاونه مع الثنائي محمود حميدة وشيماء سيف في «مطرح مطروح»، إذ أنّ الكواليس شهدت أجواءً جيدة أقرب إلى العائلة، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور.

أحداث فيلم مطرح مطروح

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر خلال نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة وشيماء سسيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.