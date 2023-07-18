إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، طبقا لأوامر الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وكلفت نائب محافظ البحيرة، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة كافة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

حملات إزالة تعديات في البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21، عن تنفيذ 14 قرار إزالة على مساحة 1324 متر مربع.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف.

توجيهات بتكثيف حملات إزالة التعديات

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.