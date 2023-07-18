ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الإقامات وجوازات السفر بالجيزة

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص يقيمون بالجيزة بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها في السفر للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير وأدوات مستخدمة في عمليات التزوير وسيارة ملاكي ملك أحدهم ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي و3 هواتف محمولة بفحصها تبين أنها تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم وبمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.