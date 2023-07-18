إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب شخصين بإصابات متنوعة، تراوحت بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين صباح اليوم الثلاثاء، في أحد الأحياء السكنية الراقية بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة.

بدأ الأمر بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، أصيب خلالها شخص من كل عائلة منهما، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة على الفور.

وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حتى يجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

بلاغ بنشوب مشاجرة في الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين في حي لطف الله الراقي بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، ووجود عدد من المصابين.

وأسفرت مشاجرة عائلتين بحي لطف الله الراقي بمدينة الفيوم، عن إصابة شخصين، فردًا من كل عائلة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، بعدما تعدى كل منهما على الآخر، وتبادلا الضرب بعد مشادة كلامية.

وفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي وإيداعهما في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهما بحسب إصاباته.

تحرير محضر بالواقعة

وتبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.