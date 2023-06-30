إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالفيوم

أُصيب 7 أشخاص بطلقات نارية، اليوم، قبيل صلاة الجمعة بدقائق معدودة، خلال مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين في مدينة سنورس بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب مشادة كلامية نشبت إثر خلافات الجيرة وتطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية وأدت إلى إصابة عدد من أفراد العائلتين.

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية على الفور، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بطلقات نارية، جراء المشاجرة، فيما تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وجرى فض المشاجرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، ثم تحويلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لحاجتهم إلى رعاية طبية أكبر، وتدخل جراحي في بعض الحالات.

فض المشاجرة وضبط طرفيها

وتمكن ضباط مركز شرطة سنورس، من السيطرة على المشاجرة، وفضها، وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة خلالها، فيما تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في إطلاق النيران.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.