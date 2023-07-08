بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز الفيوم، مساء السبت، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والنارية، وتسببت في سقوط مصابين من أفراد العائلتين، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط منازل العائلتين منعًا لتجدد الاشتباكات بينهما، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بنشوب مشاجرة بين عائلتين في عزبة نجيب عريان بنطاق قرية البرمكي بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، ووجود مصابين.

إصابة 7 أشخاص بالمشاجرة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على المشاجرة، وفضها، وضبط طرفيها، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء تعدي كل طرف بالضرب على الآخر بسبب خلافات الجيرة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 3 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.