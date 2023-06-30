بالأسماء.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص بينهم 5 سيدات في مشاجرة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 سيدات بطلقات خرطوش في مناطق متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية تسببت في إصابة عدد من الأشخاص بينهم سيدة حامل في الشهر التاسع وعلى وشك الولادة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ للسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتأمين سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا لغرفة العمليات بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم خلالها الأسلحة الخرطوش والبيضاء والشوم، في عزبة الشرائع التابعة لقرية بني عتمان بدائرة مركز سنورس، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 5 سيدات إحداهن حامل في الشهر التاسع.

أسماء المصابين في المشاجرة

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من:

محمد فراج سليمان 29 سنة، برش خرطوش في الجسم وجروح متعددة في الوجه.

زهراء خالد فتحي سليمان 32 سنة، رش خرطوش بالوجه والصدر وكدمة شديدة باليد اليسرى.

عبد الله فراج سليمان 23 سنة، مصاب برش خرطوش في الوجه والعضد الأيمن.

مريم فراج سليمان 23 سنة، مصابة برش في الوجه والرقبة وكدمات بالجسم.

مروة فراج سليمان 30 سنة، مصابة برش في الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى.

قمرة مفتاح سليمان 30 سنة، مصابة رش في الوجه والعين اليمنى.

هند بكري سليمان 30 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

منصور فراج سليمان 37 سنة، مصاب برش خرطوش في الوجه والرأس.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بثلاث سيارات إلى مكان المشاجرة على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، ثم تحويلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.