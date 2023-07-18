سفارة تركيا بالقاهرة تعزي مصر في ضحايا انهيار عقار حدائق القبة

أعربت سفارة تركيا في القاهرة عن خالص تعازيها لمصر، حكومة وشعبا، في وفاة عدد من المواطنين إثر انهيار أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة.

وذكرت السفارة، في برقية نشرتها، اليوم الثلاثاء، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تلقينا بكل حزن خبر وفاة مواطنين مصريين نتيجة انهيار أحد العقارات في العاصمة القاهرة أمس، ونتمنى من الله أن يرحم من فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم، ونتقدم بالتعازي لأسرهم وللشعب المصري ولحكومة مصر الشقيقة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».