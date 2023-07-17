سبب انهيار عقار حدائق القبة.. مالك الطابق الأول هدم جدارا داخليا

كشفت محافظة القاهرة عن سبب انهيار عقار حدائق القبة الكائن في 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة الذي أسفر عن 12 ضحية، لقيام مالك الطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الجدران الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار، وأدى إلى انهياره فجر اليوم.

سبب انهيار عقار حدائق القبة

تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال موقع انهيار عقار حدائق القبة وأمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار كما قرر إخلاء العقارات المجاورة بشكل مؤقت احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، كما تواصل النيابة العامة التحقيقات في سبب انهيار عقار حدائق القبة.

وكانت غرفة عمليات محافظة القاهرة تلقت بلاغا بانهيار عقار حدائق القبة في عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة، وانتقل على الفور لموقع العقار قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعرفة سبب انهيار عقار حدائق القبة.

حالات وفاة ومصابين في انهيار عقار حدائق القبة

وأسفر حادث انهيار عقار حدائق القبة عن 12 حالة وفاة و4 مصابين، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة.