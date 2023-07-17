وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة حادث انهيار عقار حدائق القبة

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حادث انهيار عقار في عزبة مكاوى، بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأجري وزير التنمية المحلية عدة اتصالات هاتفية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للوقوف على الاجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ وقوع الحادث وحتى الآن بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

8 حالات وفاة ومصاب

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أنه انتقل إلى موقع العقار برفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض حيث أسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب.

وأضاف محافظ القاهرة أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

إخلاء العقارات المجاورة

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الانقاض وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، كما وجه وزير التنمية المحلية بتقديم كافة الخدمات للسكان المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة، حيث أشار محافظ القاهرة إلي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين .