آخر تسجيل صوتي للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته بأيام (فيديو)

كشف الدكتور محمد فتحي يونس، رئيس تحرير برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، عن آخر تسجيل صوتي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، قبل وفاته بأيامٍ معدودة.

تفاصيل آخر تسجيل صوتي للإعلامي وائل الإبراشي

ونشر محمد فتحي يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، يتضمن رسالة صوتية من وائل الإبراشي، وعلق عليها قائلًا: «آخر تسجيل صوتي للأستاذ وائل الإبراشي رحمه الله، قبل وفاته بأيام، كان يتدرب على العودة مرة أخرى».

ورحب وائل الإبراشي، في التسجيل الصوتي، بالجمهور، قائلا: «مشاهدينا مساء الخير.. طالت الغيبة عليكم.. لكن طول مدة العياب كنت بتألم جدًا.. وكان الألم الحقيقي هو ابتعادي عن التواصل مع المشاهدين، لأن التواصل مع المُشاهد هو أساس مهنتنا، وهو اللي بيمنحنا الحياة الحقيقية.. كان في جسدي الكثير من الآلام، لكن ألم الابتعاد عن المُشاهد كان بيطفي عن أي ألم آخر».

وأضاف «الإبراشي»: «الابتعاد عن المشاهد قاسي جدًا لأني اعتدت على التواصل مع الناس من خلال مهنتني.. توصيل المعلومات والحقائق إليهم والنقاش معهم والتعبير عن أزماتهم ومشاكلهم وهمومهم.. عشان كده كان قاسيًا جدًا إني أبتعد عن المُشاهد خلال الأشهر الماضية، لكن إنّ شاء الله عودة التواصل مع المُشاهدين هي اللي بتعيدني للحياة الحقيقية، وهي اللي هتمنحني القوة إنّ شاء الله».

الإبراشي: لازم نستفيد من اللحظات المؤلمة في حياتنا

وتابع وائل الإبراشي في آخر تسجيل صوتي له: «نتواصل بشكلٍ أفضل، نطور نفسنا، وأستفيد من التجربة القاسية دي اللي أنا عشتها في إنّ إحنا نفكر أكتر ونتطور ونشوف نعمل حاجة مختلفة تكون عندنا أفكار مفيدية جدًا، لازم نستفيد من المحطات القاسية والمؤلمة في حياتنا، في إنها تكون بمثابة نقلة نوعية في حياتنا، ننتقل فيها إلى ما هو أفضل، وخلال الأيام القادمة هنحاول نكون أكثر اختلافًا ونحاول نتطور بشكلٍ أكتر».