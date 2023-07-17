نيكولاس كيدج يعتذر عن تكريم «فانتازيا السينمائي» بسبب إضراب الممثلين

اعتذر النجم الأمريكي نيكولاس كيدج، عن عدم حضور مهرجان فانتازيا السينمائي المقام في مدينة مونتريال الكندية، وهو أكبر مهرجان في أمريكا الشمالية، حيث كان من المقرر حضور العرض العالمي الأول لفيلم «Sympathy for the Devil» للمخرج يوفال أدلر، يوم 22 يوليو الجاري، حيث كان من المقرر أن يحصل على جائزة إنجاز العمر عن مسيرته الفنية.

وأعلنت إدارة المهرجان عبر موقعها الرسمي اعتذار نيكولاس كيدج عن الحضور، «يحزننا أن نعلن أنه بسبب إضراب الممثلين في هوليوود، لن يتمكن نيكولاس كيج من حضور المهرجان في نهاية الأسبوع المقبل»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضافت إدارة المهرجان: «سنقوم بتحديث موقعنا الإلكتروني بانتظام حول أخبارًا الضيوف معلنين الآخرين بينما تتطور الظروف، قلوبنا مع الممثلين ونقابة الكتاب الأمريكية، ونأمل أن نرى النقابات تحصل على صفقة عادلة قريبًا».

إضراب الممثلين يهدد هوليوود

ودخل آلاف من الممثلين في قطاع السينما داخل هوليوود في إضراب من أجل تقسيم أكثر عدلا بالأرباح وظروف عمل أفضل، ويصل عددهم لـ160 ألف ممثل مما يمثل أكبر إغلاق للصناعة منذ 60 عاما، وجاء ذلك في أعقاب إضراب مماثل من قبل نقابة الكتاب الأمريكية.