مؤسسة بطرس غالي تعلن تفاصيل مسابقة التميز العلمي.. جوائز تصل لـ100 ألف جنيه

أعلنت مؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة»، فتح باب التقدم لمسابقة التميز العلمي والحصول على جائزة لأفضل رسائل دكتوراه قدمت إلى الجامعات المصرية.

وشملت المسابقة المجالات، التالية:

مجالات جائزة بطرس غالي

1- القانون الدولي العام والتنظيم الدولي خلال عامي 2022 و2021، وقيمة الجائزة الأولى 100 ألف جنيه والثانية 75 ألف جنيه.

2- الدراسات الأفريقية (العلوم السياسية والتنظيمات الإقليمية الأفريقية) خلال عامي 2022 و2021، وقيمة الجائزة الأولى 100 ألف جنيه والثانية 75 ألف جنيه مصري.

يتقدم الراغبون في المشاركة بنُسخة الكترونية PDF من رسائلهم مشفوعة بالسيرة الذاتية، وشهادة من الكلية المانحة للدرجة العلمية بتاريخ الحصول عليها، عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة boutrosghaliprize@kemetbbg.org، في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن تقوم المؤسسة بتشكيل لجنة علمية للنظر في الرسائل المُقدمة واختيار الفائزة منها، على أن يجرى توزيع الجوائز في الحفل السنوي للمؤسسة الذي يُعقد في يوم 14 نوفمبر 2023.