مركز التميز العلمي والتكنولوجي ينظم اجتماعا للعاملين بالمركز

عقد الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، اجتماعاً لعدد من العاملين من مختلف القطاعات بالمركز، في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، لرؤساء كل الشركات والوحدات التابعة بالتواصل المستمر مع العاملين وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالعمليات البحثية والإنتاجية.

استثمار الجهود المبذولة

في البداية وجه «السحيلي» كلمة ترحيبية بكل العاملين بالمركز، مثنيا على التقدم الملحوظ الذي حققه المركز على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال العديد من المشاركات البحثية والتصنيعية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أن تحقيق أولويات هذه المرحلة لن يتم إلا من خلال استثمار الجهود المبذولة والطاقات الكامنة داخل العاملين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي جرى وضعها والتي تتبنى رؤية وأهداف المركز التي نطمح جميعاً في تحقيقها.

المركز يمتلك مجموعة من أعلى المؤهلات البحثية والأكاديمية

وفى نهاية اللقاء وجه رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، كلمة للباحثين بالمركز، موضحا أن المركز يمتلك مجموعة من أعلى المؤهلات البحثية والأكاديمية في التخصصات المختلفة التي تضمن له بيئة بحثية ناشطة وخلاقة، كما حثهم على حسن استغلال الفرص المتاحة حالياً من بحوث ومشروعات جرى التنسيق على تنفيذها لإظهار قدراتهم البحثية.