رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مركز التميز العلمي والتكنولوجي ينظم اجتماعا للعاملين بالمركز

كتب:

محمد مجدي
11:50 ص | السبت 18 فبراير 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، اجتماعاً لعدد من العاملين من مختلف القطاعات بالمركز، في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، لرؤساء كل الشركات والوحدات التابعة بالتواصل المستمر مع العاملين وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالعمليات البحثية والإنتاجية.

استثمار الجهود المبذولة 

في البداية وجه «السحيلي» كلمة ترحيبية بكل العاملين بالمركز، مثنيا على التقدم الملحوظ الذي حققه المركز على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال العديد من المشاركات البحثية والتصنيعية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أن تحقيق أولويات هذه المرحلة لن يتم إلا من خلال استثمار الجهود المبذولة والطاقات الكامنة داخل العاملين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي جرى وضعها والتي تتبنى رؤية وأهداف المركز التي نطمح جميعاً في تحقيقها.

المركز يمتلك مجموعة من أعلى المؤهلات البحثية والأكاديمية

وفى نهاية اللقاء وجه رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، كلمة للباحثين بالمركز، موضحا أن المركز يمتلك مجموعة من أعلى المؤهلات البحثية والأكاديمية في التخصصات المختلفة التي تضمن له بيئة بحثية ناشطة وخلاقة، كما حثهم على حسن استغلال الفرص المتاحة حالياً من بحوث ومشروعات جرى التنسيق على تنفيذها لإظهار قدراتهم البحثية.

اقرأ المزيد:

مركز التميز العلمي يستضيف جلسات المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي

«التميز العلمي للفيروسات» تنفي رصد تحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر

جامعة سوهاج تعلن فتح باب التقدم لمكافآت النشر العلمي وجوائز التميز

«صيدلة حلوان» أفضل كلية في برنامج التميز العلمي 2021
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.