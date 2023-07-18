هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. قوانين العمل توضح

هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية؟ سؤال حازت إجابته اهتمام كثير من المواطنين خلال الساعات الماضية، قبل الاحتفال بذكرى العام الهجري الجديد 1445، حيث ستحل هذه الذكرى يوم الأربعاء المقبل 19 يوليو 2023، الذي يوافق الأول من شهر المحرم.

هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية؟ قوانين العمل تجيب

وجاءت الإجابة على سؤال: هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية؟ وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد وبينها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمصالح الحكومية، ولائحته التنفيذية، ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن يوم الخميس المقبل 20 يوليو 2023 إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445.

الخميس المقبل إجازة رسمية بأجر كامل

وكذلك وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، تكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بأجر كامل بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر المحرم 1445، ويستفيد منها أكثر من 35 مليون عامل بالجهاز الاداري للدولة والقطاعات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص.

ونصت قوانين العمل على أن يحصل العاملون بالحكومة والقطاع الخاص على إجازات رسمية في الاعياد والمناسبات الدينية والقومية التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بقرارات وزارية مع كل مناسبة.

ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية من الأربعاء الى الخميس المقبل

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا منذ عدة سنوات بترحيل الإجازات الرسمية التي تتصادف مع أول الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

كما يشهد الأسبوع الأخير من شهر يوليو حصول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص على إجازة رسمية أخرى يوم الأحد 23 يوليو ، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بذكر ثورة 1952.