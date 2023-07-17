البورصة: إجازة رسمية من الخميس إلى الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت البورصة، أن الفترة من الخميس الموافق 20 يوليو حتى الأحد 23 من الشهر ذاته، إجازة رسمية للعاملين، بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1445 وذكرى ثورة 23 يوليو.

استئناف العمل بالبورصة

وأضافت البورصة، في بيانها، أنه يجرى استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 24 يوليو.

مؤشرات البورصة

وشهدت مؤشرات البورصة تباين في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.24% إلى مستوى 17558.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.28% عند مستوى 3413.49 نقطة،

مكاسب سوقية 10 مليارات جنيه

وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة 1.179 تريليون جنيه بمنتصف التداولات، بمكاسب 10 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة.