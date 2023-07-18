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623 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
02:12 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
فيلم البعبع

فيلم البعبع

حقق الفنان أمير كرارة، نجاحا كبيرا بفيلمه «البعبع»، الذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، التي تضم أفلام بيت الروبي وتاج ومستر إكس، حيث قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم البعبع لـ أمير كرارة حقق أمس 623 ألف جنيه،

قصة فيلم البعبع

فيلم البعبع تدور في إطار تشويقي اجتماعي، وتعتمد أحداثه حول شخصية سلطان البعبع، ويؤدي دوره أمير كرارة الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر إلى الخارج.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.