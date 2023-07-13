فيلم البعبع يحقق 654 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق الفنان أمير كرارة، نجاحا كبيرا بفيلمه البعبع، حيث احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم البعبع أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ أمير كرارة حقق أمس 654 ألف جنيه بفيلمه البعبع، بطولة ياسمين صبري، وباسم سمرة وآخرين.

قصة فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يقدّم الفنان أمير كرارة دور شخص يعمل في عصابة ويحاول الهرب خارج البلاد، بينما تقدّم الفنانة ياسمين صبري دور طبيبة تحصل على محنة في الخارج، ولكنها بالصدفة تلتقي «البعبع» الذي يتفاجأ بأنّ لديه طفلين من زوجته.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.