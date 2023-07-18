جامعة حلوان تعلن موعد اختبار القدرات للالتحاق بكلية التربية الموسيقية

أعلنت كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان تعليمات حول إجراء اختبار القدرات للالتحاق بكلية التربية الموسيقية 2023 وكيفية أدائها، والتي تعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال الفترة من 15 يوليو حتى 27 يوليو الجاري وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اختبار القدرات للالتحاق بكلية التربية الموسيقية

وتقام الاختبارات برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية.

وتعقد الاختبارات للطلاب الذين لديهم أهداف وميول موسيقية وهي اختبارات بسيطة تكشف مدى استعداد الطالب لدراسة الموسيقى، ويستهدف إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية قياس قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات مقسمة إلى أقسام وهي غناء حر، الجانب اللحني، الجانب الايقاعي، ويكون متوسط زمن الاختبار للطالب 10 دقائق، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

تعليمات اختبارات القدرات

وتشمل التعليمات الإرشادية لطلاب الثانوية العامة، المرشحين لأداء امتحانات القدرات بكليات الجامعة، الدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها من هنا:https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان المخصص لاختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية اليوم والساعة، ثم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاختبارات القدرات: https://kodrat.helwan.edu.eg/

جدير بالذكر ان كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان تمنح بكالوريوس التربية الموسيقية بنظام الساعات المعتمدة كما تمنح بكالوريوس ال music Art وهو برنامج باللغة الانجليزية لخريجي المدارس اللغات والدولية.