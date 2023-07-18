غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف «LRT» غدًا

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، إجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور، غدًا الأربعاء، وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مشيرة إلى غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء الغد وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم التالي.

موعد قيام آخر قطار باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً، وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

كما أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً، على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار، بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات