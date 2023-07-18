«تعليم الغربية»: انطلاق الأنشطة الصيفية في المدارس ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، إنّ مبادرة حياة كريمة في مراكز زفتى وكفر الزيات والمحلة وبسيون، نظمت العديد من الأنشطة لبناء الإنسان، وإعداد الأطفال في المدارس.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «نسقنا مع الوزارة ومحافظة الغربية واستهدفنا وضع خطة لبناء الإنسان من خلال إعداد طفل وشاب يكون لائقا لحياة كريمة، وانطلقت الأنشطة الصيفية بالمحافظة في جميع المدارس على مستوى 10 إدارات تعليمية».

وأشار إلى أنه جرى التركيز على قرى مراكز المرحلة الثانية من حياة كريمة في كفر الزيات والمحلة وبسيون وقطور في الأنتشطة الصيفية، وجرى تنظيم عدة فعاليات لاقت إقبال المواطنين وأولياء الأمور وكان هناك عامل جذب للطلاب من خلال أنشطة مختلفة سواء كانت رياضية متنوعة أو تدعيم المواهب الفنية والموسيقية وتعليم لغات ودورات لصيانة الأجهزة وتنظيم رحلات مدرسية لمشروعات حياة كريمة على مستوى المحافظة ومسار العائلة المقدسة والمشروعات التي تم تطويرها في المحافظة.

وأكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت على تأهيل المدارس، سواء المباني أو المعلمين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية عن قضايا السكان وزواج القاصرات والإدمان والتدخين.