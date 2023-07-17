رئيس أمناء «حياة كريمة»: التحالف الوطني عزز التعاون بين الجمعيات الأهلية المختلفة

قالت الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي عزز التعاون بين الجمعيات الأهلية المختلفة، مضيفة: «سعداء إن الحلم أصبح حقيقة».

وافي: سعداء بالعمل التشاركي بشكل مهني

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»: «سعداء بالعمل التشاركي بشكل مهني وشفافية تامة بين مؤسسات المجتمع المدني بشكل مقنن وكامل».

وافي: هناك تكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الملفات

وذكرت أن هناك تكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الملفات المختلفة، بهدف الوصول لأفضل استراتيجية ترجع بأفضل عائد على الأسر، مضيفة أن العمل تحت مظلة التحالف مختلف، وهناك تطور في ملف التمكين الاقتصادي.

وواصلت: «نعمل على استراتيجيتين من خلال بدء التمكين الاقتصادي للأسر، بالإضافة للنمو الاقتصادي لها، والتحالف الوطني هدفه تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين».