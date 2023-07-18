التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق مبادرة «100 يوم صحة» في الجيزة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق مؤسسة أبوالعينين الخيرية - إحدى كيانات التحالف - بالتعاون مع وزارة الصحة، مبادرة 100 يوم صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي محافظة الجيزة، بداية من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة للفئات الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

خدمات القوافل

وتشمل المبادرة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الأولية، وتوفير فرق متحركة في النوادي والمراكز وأماكن التجمعات، إضافة إلى تنظيم حملات برامج تنظيم الأسرة من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية التي تستهدف الأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها.

يُذكر أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.