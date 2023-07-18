عضو بـ«التحالف الوطني»: المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في مثلث التنمية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الجمعيات الأهلية كانت تعمل دون تنسيق قبل تكون التحالف، وكان بعض المستحقين يحصلون على أكثر من خدمة، بينما يُحرم آخرون منها، «المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في مثلث التنمية».

وأضاف عبدالقوي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «بداية النجاح كانت ميثاق عمل للتحالف الوطني الأهلي التنموي، ووقع كل المشاركين عليه، حيث يضم التحالف جمعيات ومؤسسات وشخصيات اعتبارية وشخصيات طبيعيين وغيرهم من أجل توسيع قاعدة المشاركة في العمل الأهلي».

تأسيس قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه جرى التركيز في ميثاق التحالف الوطني على وجود قاعدة بيانات واحدة، ما كانت تفتقد إليه الجمعيات الأهلية، وبالفعل، فقد أسست مؤسسة حياة كريمة قاعدة البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية الجديدة، وجرى تحديد الأماكن الأكثر احتياجا في مصر، والتركيز على تبادل الخبرات.