عضو بـ«التحالف الوطني»: دعمنا الآلاف من صغار الفلاحين بمستلزمات الزراعة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني استطاع تغطية الجمهورية بتوزيع المواد الغذائية بطريقة منظمة لم تحدث من قبل، ما يعبر عن النجاح، مشيرًا إلى أن التحالف بدأ يعمل في صمت بعد ذلك، ودشن مؤتمره الأول في عام 2022.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «العمل الأهلي في مصر قديم، وترجع بدايته إلى عام 1823، وكان ذلك بالإسكندرية، حيث جرى تقديم الخدمات والرعاية، ثم تحول العمل الأهلي إلى التنمية ثم حقوق الإنسان مع الحفاظ على تقديم الخدمات والرعاية».

توفير فرص عمل لفئات وشرائح المجتمع

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يعمل على توفير فرص عمل لفئات وشرائح المجتمع مثل المرأة المعيلة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم 100 ألف من صغار الفلاحين والمزارعين بالسماد ومختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي انتظار زراعة مليون فدان هذا العام من القمح والفول الصويا.