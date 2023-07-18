رئيس «الباقيات الصالحات»: التحالف الوطني حقق طفرة في العمل التطوعي

قالت الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام ورئيس جمعية الباقيات الصالحات، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق طفرة ونقلة نوعية في مجال العمل التطوعي الميداني داخل مصر، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية منذ القدم، ومن أهم مقومات الدولة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متابعة أن التحالف الوطني أحدث طفرة كبيرة، ولم يكن وليد أزمة بل جزء من التفكير الاستراتيجي للدولة المصرية.

تعزيز وتكاتف القوى المختلفة للمجتمع المدني

وأضافت «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض المرتكزات المتعلقة بالتحالف الوطني، بينها تعزيز وتكاتف القوى المختلفة للمجتمع المدني، إلى جانب توحيد الجهود المبعثرة من خلال الجمعيات الأساسية والقاعدية، معلنة خلق استدامة للخدمات والخير المقدم وفقا للأطر التنموية والبيئة الجغرافية لكل جمعيات مصر الأهلية.

صناعة الأمل لدى مرضى الزهايمر

وتابعت: «أصبحنا لا نعمل كجزر منعزلة بل نعمل وفق ميدانية مركزة ومنضبطة»، مشيرة إلى أن جمعية الباقيات الصالحات تقوم على صناعة الأمل لدى مرضى الزهايمر، إذ أنها قدمت منهجية مختلفة لرعاية شاملة طويلة الأجل وفق أسس طبية واجتماعية وبيئية ونفسية وغذائية، فالزهايمر هو موت الذاكرة الإنسانية ويمثل انتكاسة معرفية وإدراكية أثقلت كاهل الأسرة المصرية.