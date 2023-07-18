تفاصيل أغنية أحمد سعد وروبي قبل طرحها بساعات.. «أول تعاون بينهما»

يترقب الجمهور طرح أغنية أحمد سعد وروبي، التي تحمل اسم «يا ليالي»، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك للمنصات الموسيقية، لاسيما أنها تُعد أول تعاون غنائي بينهما.

تفاصيل أغنية يا ليالي

أغنية أحمد سعد وروبي، «يا ليالي» من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع إسماعيل نصرت، وإنتاج شركة «مزيكا»، وتدور أحداثها في إطار رومانسي خفيف.

وجرى الترويج لـ أغنية أحمد سعد وروبي، طوال الأيام الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشكلٍ فاجئ الجمهور، في حالة من الترقب لطرحها، لاسيما أنه جرى الانتهاء من تصويرها مؤخرًا، داخل أحد البلاتوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية

وكان أحمد سعد، قد رُزق بمولودته الثانية «مريم» من زوجته علياء بسيوني، أمس الاثنين، حسبما كشف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ نشر مقطع فيديو وهو يحملها ويؤذن في أذنها، في مشهد لاقى إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

وتلقى أحمد سعد، عشرات الرسائل من قبل زملائه الفنانين، كتهنئة له بعدما رُزق بـ«مريم»، لعل أبرزهم الفنانة روبي، التي علقت قائلة: «مبروك يا أبو البنات تتربى في عزكم ربنا يحفظها ويبارك فيها»، أما شيماء سيف فكتبت: «مليون مبروك تتربى في عزكم ما شاء الله».